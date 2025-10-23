Metro CDMX: Este será el horario los días que dure el GP de México 2025

Con motivo del Gran Premio de la Ciudad de México del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Sistema de Transporte Colectivo Metro recuerda a través de un comunicado, que la Línea 9 que va de Pantitlán a Tacubaya, es una alternativa de movilidad para las personas que acudan a la zona de Ciudad Deportiva, donde se llevará a cabo la carrera de la Fórmula 1.

Las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla, aledañas al autódromo, son opciones para asistir al evento.

La Línea 9 del Metro constituye un eje estratégico dentro de la red, ya que permite conectar con prácticamente cualquier punto de la ciudad gracias a sus múltiples transbordos. A lo largo de su trayecto enlaza, en Tacubaya con la Línea 7; Centro Médico, con Línea 3; Chabacano con las Líneas 2 y 8; Jamaica con Línea 4; y Pantitlán con las Líneas 1, 5 y A.

Esto serán los horarios de operación:

Lunes a viernes: 5:00 a 24:00 horas.

Sábados: 6:00 a 24:00 horas.

Domingos y días festivos: 7:00 a 24:00 horas.

El organismo recuerda que los trenes cuentan con vagones exclusivos para mujeres y menores de 12 años.

De igual manera, el Metro recuerda respetar la línea amarilla en los andenes, permitir el descenso de pasajeros antes de abordar los trenes, así como el libre cierre de puertas; no sentarse en el piso; al viajar con menores de edad, cuidar su integridad física mientras usan las escaleras eléctricas, esperan en el andén y, al entrar o salir de los vagones.

