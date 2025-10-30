Indignación en Chihuahua, mujeres enfrentan a hombre que pateó un perro

Un video que circula en redes sociales ha provocado indignación entre los vecinos de la colonia Santo Niño, en Chihuahua, así como entre los usuarios de internet, luego de que se difundieran imágenes en las que un hombre aparece pateando a un perro en plena vía pública.

De acuerdo con la fecha que aparece en la grabación, el incidente habría ocurrido el pasado 28 de octubre, en una de las calles principales de la colonia, ubicada en la capital del estado. En el video se aprecia cómo el animal sigue al agresor tras la agresión, lo que ha llevado a pensar que podría tratarse de su propietario o cuidador; sin embargo, las autoridades aún no han confirmado esta versión.

La comunidad en línea reaccionó rápidamente, compartiendo el video con el propósito de identificar al responsable y conocer el estado del perro. Vecinos de la zona aseguran que el hecho ocurrió a plena luz del día, aunque no se ha precisado el domicilio exacto.

Ante la viralización del caso, las autoridades locales recordaron que el maltrato animal es un delito en el estado de Chihuahua, lo que permite la intervención legal en casos de crueldad hacia animales domésticos o callejeros. Invitaron además a la población a reportar este tipo de actos al número de emergencia 911 o directamente a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), para canalizar las denuncias a las áreas correspondientes de Control Animal o Ecología.

Por su parte, organizaciones dedicadas a la protección animal emitieron un llamado a no permanecer en silencio ante estos casos y a aprovechar la evidencia audiovisual para formalizar las denuncias.

Hasta el momento, se desconoce si el perro ha recibido atención veterinaria o si las autoridades ya lograron identificar al presunto agresor. La comunidad de Santo Niño espera que el caso no quede impune y que este nuevo episodio sirva para reforzar la cultura de respeto y empatía hacia los animales.

