Una jornada de frío se siente en varias regiones de México, incluso ocasionando heladas en zonas altas, advirtió este martes 24 de febrero el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Este día amanecerá con ambiente frío a gélido y con posibles heladas en zonas altas del norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional .

Por la tarde, la masa de aire ártico que impulsó al frente frío núm. 37 comenzará a modificar sus características térmicas, y mantendrá viento de componente norte con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec y rachas de 30 a 50 km/h en las costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Al mismo tiempo, se prevé el establecimiento de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la cual interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y, aunado al ingreso de humedad, propiciará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el occidente, sur y sureste mexicano.

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y ambiente cálido a caluroso en el noroeste de la República Mexicana.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 24 de febrero de 2026:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Chiapas.

Pronóstico del miércoles 25 al viernes 27 de febrero de 2026

Una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste, norte y occidente de la República Mexicana, aunada al escaso contenido de humedad, mantendrá tiempo estable y ambiente muy caluroso en dichas regiones, así como ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte del país. Sin embargo, durante la mañana y noche, el ambiente será frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y Mesa Central, con heladas matutinas en zonas altas.

El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar caribe, además de una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el golfo de México, mantendrán la probabilidad de lluvias y chubascos en estados del occidente y sur del país.

El jueves, una línea seca asociada con la proximidad de un nuevo frente frío ocasionará vientos fuertes a muy fuertes en el norte y noreste del país. Durante el viernes, la masa de aire frío asociada a dicho frente ingresará al golfo de México, por lo que se prevé viento de componente norte con rachas de 40 a 60 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA