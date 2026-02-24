Este 24 de febrero en México es un día especial. Se celebra a ese símbolo por excelencia que reúne el orgullo y la identidad de millones: hablamos de la Bandera Mexicana.

Para la mayoría de los mexicanos, la Bandera Nacional es la más bella de todas. Pero parece que para los extranjeros también, porque el emblema mexicano por excelencia ha sido reconocido como el estandarte más hermoso del orbe.

Hoy martes 24 de febrero se celebra el Día de la Bandera Mexicana y, para muchos, "la bandera más hermosa del mundo" , pero ¿De dónde sale esta afirmación que se ha hecho popular entre los mexicanos?

¿Por qué la Bandera de México es considerada la más bella del mundo?

Además del sentimiento nacionalista entre los mexicanos, existe un acontecimiento que marcó calificar a la Bandera de México como la más hermosa del mundo. Todo sucedió en el año 2008 cuando el diario español 20 Minutos decidió hacer una encuesta para conocer cuál era el lábaro patrio con más belleza .

Así fue como la Bandera Mexicana se colocó como la más votada en la encuesta internacional, seguida de Perú y Guatemala; segundo y tercer lugar, respectivamente.

En la lista siguieron los emblemas nacionales de la República Dominicana, Brasil, España, Uruguay, Argentina, Canadá y Puerto Rico.

Según referencias de varios medios, el concurso tuvo una participación internacional, con 104 países, y se obtuvieron siete millones y medio de votos.

La Bandera, el Escudo y el Himno Nacional, los símbolos patrios de México

Según el Artículo Tercero de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales: La Bandera Nacional consiste en un rectángulo dividido en tres franjas verticales de medidas idénticas, con los colores en el siguiente orden a partir del asta: verde, blanco y rojo. En la franja blanca y al centro, tiene el Escudo Nacional, con un diámetro de tres cuartas partes del ancho de dicha franja. La proporción entre anchura y longitud de la bandera, es de cuatro a siete. Podrá llevar un lazo o corbata de los mismos colores, al pie de la moharra.

La Bandera, junto al Escudo Nacional y el Himno Mexicano, está protegida por la ley y no puede ser alterada o modificada según los propios términos legales.

OA