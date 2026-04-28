El clima en México vuelve a dar un giro drástico y sorpresivo para millones de ciudadanos en plena primavera. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta oficial y de carácter urgente debido a la llegada de un nuevo fenómeno invernal que alterará significativamente las condiciones meteorológicas actuales en diversas regiones.

Se trata específicamente del Frente Frío 47, un poderoso sistema que ingresará con fuerza y recorrerá el norte del territorio nacional durante los próximos días. Este fenómeno traerá consigo un ambiente verdaderamente gélido que contrastará de manera extrema con las temperaturas cálidas que se habían estado registrando recientemente en la mayor parte del país.

Los expertos en meteorología explican que este sistema frontal no llega solo a nuestra región. De acuerdo con los pronósticos, interactuará directamente con una línea seca que se encuentra establecida en el noreste de México y con la poderosa corriente en chorro subtropical, lo que potenciará sus efectos destructivos y su capacidad para generar tormentas.

¿Qué significa esto exactamente para la población mexicana y por qué debes estar alerta? Se generará una combinación muy peligrosa de inestabilidad atmosférica que provocará un descenso marcado y rápido en los termómetros. Esta situación afectará las actividades diarias, la movilidad y la salud de miles de personas que habitan en las comunidades más expuestas.

Las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advierten con gran preocupación sobre la inminente llegada de temperaturas bajo cero. Se estima que los termómetros podrían desplomarse drásticamente hasta alcanzar los -5 grados Celsius, afectando principalmente a las zonas montañosas y a las sierras más vulnerables de estados como Chihuahua y Durango.

Lluvias, vientos intensos y el contraste con la ola de calor

Además del frío extremo pronosticado en ciertas zonas del país, los reportes oficiales indican que se esperan lluvias considerables. Estas precipitaciones vendrán acompañadas de fuertes chubascos, constantes descargas eléctricas y la muy posible caída de granizo en las regiones del norte y noreste, lo que podría generar encharcamientos e inundaciones repentinas en áreas urbanas.

Los vientos también representarán un factor de riesgo sumamente importante para la infraestructura eléctrica y vial. Entre el miércoles y el jueves, se pronostican rachas muy fuertes que barrerán el noroeste y norte de la República Mexicana, exigiendo precaución extrema para los conductores y para quienes habitan en viviendas con techos ligeros.

Por si fuera poco, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, sumado al ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México, originará más lluvias y chubascos. Sin embargo, nuestro país vivirá un clima de extremos y contrastes muy marcados, dividiendo a la nación en dos realidades meteorológicas.

Mientras el norte prácticamente se congela, una persistente circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá una intensa ola de calor en gran parte del territorio nacional. Entidades como Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y la Ciudad de México seguirán experimentando temperaturas sofocantes.

Recomendaciones clave para protegerte a ti y a los tuyos esta semana

Ante estos cambios bruscos y repentinos de temperatura que amenazan al país, es absolutamente vital tomar precauciones inmediatas. Debido a esto, a continuación te compartimos una lista de consejos prácticos para enfrentar este caótico escenario climático de manera segura y sin poner en riesgo la salud de tus seres queridos.

Mantente siempre informado a través de los canales oficiales del SMN y Protección Civil.

Abrígate utilizando la técnica de capas si vives en el norte del país, prestando especial atención a niños y adultos mayores.

Asegura techos, ventanas y objetos sueltos en exteriores ante las fuertes rachas de viento pronosticadas para evitar accidentes graves.

Evita los cambios bruscos de temperatura al salir de casa para prevenir enfermedades respiratorias agudas.

Si habitas en alguna de las zonas afectadas por la ola de calor, mantente bien hidratado durante todo el día, usa protector solar y evita la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.

CT