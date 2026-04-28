Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 28 de abril informa que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.Según se informó, el clima presenta un 86% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Miércoles 29 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Jueves 30 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Viernes 1 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Sábado 2 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Lunes 4 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Martes 5 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque