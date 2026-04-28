Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 28 de abril informa que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Según se informó, el clima presenta un 86% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 29 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Jueves 30 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Viernes 1 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Sábado 2 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Lunes 4 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Martes 5 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

