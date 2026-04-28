Martes, 28 de Abril 2026

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Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

El clima en Cancún para este martes 28 de abril prevé que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 56%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 29 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Jueves 30 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Viernes 1 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Sábado 2 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

Lunes 4 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Martes 5 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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