Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

El clima en Cancún para este martes 28 de abril prevé que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 56%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.Miércoles 29 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Jueves 30 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Viernes 1 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Sábado 2 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22Lunes 4 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22Martes 5 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Ciudad de México