Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este martes 28 de abril informa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 45%.Según se establece, el clima presenta un 29% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Miércoles 29 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Viernes 1 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Sábado 2 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Domingo 3 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Lunes 4 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Martes 5 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún