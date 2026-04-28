Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este martes 28 de abril informa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 45%.

Según se establece, el clima presenta un 29% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 29 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25

Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Viernes 1 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Sábado 2 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Domingo 3 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Lunes 4 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Martes 5 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

