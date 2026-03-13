Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 13 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 13 de marzo informa que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 34%.

Según se anuncia, el clima presenta un 91% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 14 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Domingo 15 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Lunes 16 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Martes 17 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Miércoles 18 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Viernes 20 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

