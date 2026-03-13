Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 13 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 13 de marzo informa que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 34%.Según se anuncia, el clima presenta un 91% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Sábado 14 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Domingo 15 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Lunes 16 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Martes 17 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11Miércoles 18 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Viernes 20 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Mazamitla