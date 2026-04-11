Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 11 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 11 de abril informa que estará con lluvia de gran intensidad con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 85%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 12 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Lunes 13 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Martes 14 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Jueves 16 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

