Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 11 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 11 de abril informa que estará con lluvia de gran intensidad con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 85%.Domingo 12 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Lunes 13 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Martes 14 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21Jueves 16 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México