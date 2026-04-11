Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 11 de abril de 2026

El clima en Cancún para este sábado 11 de abril prevé que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 81%.Domingo 12 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Lunes 13 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Martes 14 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Miércoles 15 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Jueves 16 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga