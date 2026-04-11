Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 11 de abril de 2026

El clima en Cancún para este sábado 11 de abril prevé que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 81%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 12 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Lunes 13 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Martes 14 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Miércoles 15 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Jueves 16 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

