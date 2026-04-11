Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 11 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 11 de abril determina que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 41%.Domingo 12 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Lunes 13 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Martes 14 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Jueves 16 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Sábado 18 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos