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Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 11 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 11 de abril de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 11 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 11 de abril determina que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 41%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 12 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Lunes 13 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Martes 14 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Jueves 16 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga
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