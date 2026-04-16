Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 16 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 16 de abril anticipa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 57%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 17 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 15

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 15

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Miércoles 22 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

