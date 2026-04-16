Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 16 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 16 de abril anticipa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 57%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.Viernes 17 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Sábado 18 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 15Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 15Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Miércoles 22 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Mazamitla