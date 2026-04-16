Jueves, 16 de Abril 2026

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Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 16 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 16 de abril de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 16 de abril de 2026

El clima en Cancún para este jueves 16 de abril prevé que estará con nubes dispersas con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 49%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 17 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Sábado 18 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Domingo 19 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Lunes 20 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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