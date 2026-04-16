Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 16 de abril de 2026

El clima en Cancún para este jueves 16 de abril prevé que estará con nubes dispersas con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 49%.Viernes 17 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Sábado 18 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Domingo 19 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Lunes 20 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá