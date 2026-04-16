Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 16 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 16 de abril informa que estará con nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 31%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 33% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Viernes 17 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Jueves 23 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto