Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 16 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 16 de abril informa que estará con nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 31%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 33% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 17 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Jueves 23 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

