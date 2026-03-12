Jueves, 12 de Marzo 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 12 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 12 de marzo informa que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 39%.

Según se informó, el clima presenta un 97% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 13 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Sábado 14 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Domingo 15 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Lunes 16 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Martes 17 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Miércoles 18 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Jueves 19 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

