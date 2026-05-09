Los cambios extremos en el clima han comenzado a afectar a miles de personas en México. Mientras algunas regiones superan los 30 grados, otras enfrentan lluvias, bajas temperaturas y hasta granizo, una combinación que incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias y complicaciones de salud.Estas variaciones repentinas pueden debilitar el sistema inmunológico y provocar desde resfriados y alergias hasta problemas cardiovasculares, especialmente en menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.El cuerpo humano necesita mantener una temperatura estable para funcionar correctamente y realizar procesos esenciales como la circulación sanguínea, la respiración y la regulación interna del organismo. Sin embargo, cuando una persona pasa de un ambiente caluroso a uno frío en poco tiempo, o viceversa, el cuerpo entra en un proceso de adaptación acelerada que puede generar estrés térmico, lo que exige un mayor esfuerzo para recuperar el equilibrio natural de la temperatura corporal.Este fenómeno se ha vuelto más frecuente en México debido a la combinación de condiciones de calor y lluvias inesperadas que por estos días se presentan en distintas regiones del país. Además del malestar físico que puede provocar, como fatiga, congestión o dolor de cabeza, estos cambios favorecen la circulación de virus y bacterias que pueden irritar las vías respiratorias y empeorar padecimientos como rinitis, bronquitis o asma, especialmente en personas con sistemas inmunológicos más vulnerables.Ante el clima inestable que se vive en gran parte del país, expertos recomiendan tomar medidas preventivas para evitar afectaciones en la salud.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF