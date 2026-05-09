Los cambios extremos en el clima han comenzado a afectar a miles de personas en México. Mientras algunas regiones superan los 30 grados, otras enfrentan lluvias, bajas temperaturas y hasta granizo, una combinación que incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias y complicaciones de salud.

Estas variaciones repentinas pueden debilitar el sistema inmunológico y provocar desde resfriados y alergias hasta problemas cardiovasculares, especialmente en menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

¿Por qué afectan los cambios bruscos de temperatura?

El cuerpo humano necesita mantener una temperatura estable para funcionar correctamente y realizar procesos esenciales como la circulación sanguínea, la respiración y la regulación interna del organismo. Sin embargo, cuando una persona pasa de un ambiente caluroso a uno frío en poco tiempo, o viceversa, el cuerpo entra en un proceso de adaptación acelerada que puede generar estrés térmico, lo que exige un mayor esfuerzo para recuperar el equilibrio natural de la temperatura corporal.

Este fenómeno se ha vuelto más frecuente en México debido a la combinación de condiciones de calor y lluvias inesperadas que por estos días se presentan en distintas regiones del país. Además del malestar físico que puede provocar, como fatiga, congestión o dolor de cabeza, estos cambios favorecen la circulación de virus y bacterias que pueden irritar las vías respiratorias y empeorar padecimientos como rinitis, bronquitis o asma, especialmente en personas con sistemas inmunológicos más vulnerables.

Recomendaciones para proteger la salud

Ante el clima inestable que se vive en gran parte del país, expertos recomiendan tomar medidas preventivas para evitar afectaciones en la salud.

Una de las principales recomendaciones es mantener una buena hidratación. Aunque muchas personas relacionan el consumo de agua únicamente con el calor, en temporadas frías el cuerpo también puede deshidratarse, sobre todo en espacios cerrados con calefacción o poca ventilación.

Aunque muchas personas relacionan el consumo de agua únicamente con el calor, en temporadas frías el cuerpo también puede deshidratarse, sobre todo en espacios cerrados con calefacción o poca ventilación. La alimentación juega un papel clave. Consumir alimentos ricos en vitaminas y minerales ayuda a fortalecer las defensas del organismo, especialmente frutas y verduras con vitamina C, ya que pueden contribuir a mejorar la respuesta del sistema inmunológico frente a virus y bacterias.

ayuda a fortalecer las defensas del organismo, especialmente frutas y verduras con vitamina C, ya que pueden contribuir a mejorar la respuesta del sistema inmunológico frente a virus y bacterias. También se recomienda evitar exposiciones bruscas al frío o al calor.

Y para cerrar, proteger especialmente a niños y adultos mayores, quienes suelen ser los más vulnerables ante estas condiciones climáticas.

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