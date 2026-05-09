¿Calor o lluvia? Así es el clima en Guadalajara durante junio y julio, los meses del Mundial 2026

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y Guadalajara se prepara para recibir a aficionados de todo el planeta al ser una de las ciudades que albergarán partidos. Sin embargo, un factor que los visitantes deben considerar desde hoy es el comportamiento del clima, si bien es temprano para hacer pronósticos.

De acuerdo con los registros históricos, los meses de junio y julio marcan un cambio drástico en las condiciones meteorológicas de la región occidente de México. El torneo de la FIFA se llevará a cabo justo en la temporada en la que ocurre una transición climática de la ciudad.

Para entender exactamente a qué nos enfrentaremos, se pueden revisar los datos oficiales y prepararnos adecuadamente para los encuentros que se disputarán en el majestuoso Estadio AKRON, la sede en nuestra ciudad.

Junio: Del calor intenso a las primeras tormentas

El mes de junio en la capital de Jalisco se caracteriza por ser un periodo de transición. Según los datos recopilados por la plataforma Weather Spark, la temperatura máxima promedio diaria disminuye a alrededor de 30 y poco menos grados Celsius conforme avanzan las semanas.

Este descenso térmico no significa que el calor desaparezca por completo, sino que da paso a un aumento en la humedad ambiental. El porcentaje de tiempo con cielo nublado se dispara en esas semanas.

¿Qué significa esto para los turistas? Que la probabilidad de lluvia aumenta drásticamente. A principios de mes, la posibilidad de un día mojado es del 27% según los datos de Weather Spark, pero para finales de junio, esta cifra alcanza un contundente hasta 77 por ciento.

Julio: El pico del temporal y cielos grises

Para cuando el torneo entre en sus fases decisivas en el mes de julio, y se prevé que todavía haya turismo masivo en la ciudad, el temporal de lluvias estará ya instalado. Las estadísticas muestran que la temperatura máxima se estabiliza alrededor de los 27 a 29 °C , ofreciendo un ambiente más fresco pero más húmedo.

Generalmente, este mes el cielo está nublado la mayor parte del tiempo. Las precipitaciones son más constantes, y los reportes históricos del Servicio Meteorológico Nacional indican acumulados de lluvia que pueden superar los 250 milímetros mensuales.

Según el pronóstico del SMN sobre la temporada de huracanes de este año, se esperan temperaturas superiores al promedio histórico durante la mayor parte del verano, y una transición hacia las condiciones del fenómeno "El Niño" durante el trimestre del presente mes de mayo a julio, con una probabilidad del 61%, y una tendencia a fortalecerse en el pico de la temporada de ciclones, pero entre agosto y octubre.

Los aficionados que asistan a los partidos deberán estar listos para los típicos "tormentones" tapatíos. Estas lluvias intensas suelen presentarse por las tardes o noches, muchas veces acompañadas de fuerte actividad eléctrica y vientos considerables. Lo más recomendable siempre es estar al pendiente de la información el día de cada partido en EL INFORMADOR, y claro, estar atento a los reportes de las autoridades de Protección Civil y el SMN.

Tips rápidos para sobrevivir al clima mundialista

Para que el clima de Guadalajara no arruine tu experiencia mundialista, aquí tienes una lista de recomendaciones clave sobre cómo prepararte para tu visita:

Empaca inteligentemente: Lleva ropa ligera de algodón para el calor matutino, pero no olvides incluir un impermeable ligero y calzado resistente al agua en tu maleta.

Lleva ropa ligera de algodón para el calor matutino, pero no olvides incluir un impermeable ligero y calzado resistente al agua en tu maleta. Anticipa tus traslados: La lluvia en la ciudad suele complicar el tráfico vehicular. Sal hacia el estadio con al menos dos horas de anticipación para evitar contratiempos.

La lluvia en la ciudad suele complicar el tráfico vehicular. Sal hacia el estadio con al menos dos horas de anticipación para evitar contratiempos. Protección solar: Aunque el cielo esté nublado, el índice UV sigue siendo alto durante el día. Usa bloqueador solar en todo momento si realizas turismo.

Aunque el cielo esté nublado, el índice UV sigue siendo alto durante el día. Usa bloqueador solar en todo momento si realizas turismo. Monitorea el pronóstico: Revisa las notificaciones de las autoridades diariamente para planear tus actividades al aire libre por la mañana, cuando la probabilidad de lluvia es considerablemente menor.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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