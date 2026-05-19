Desde la redacción de EL INFORMADOR, te traemos la actualización más reciente y detallada sobre el clima que está dividiendo al país entero. Este martes, los mexicanos enfrentamos un escenario meteorológico de contrastes severos y peligrosos, donde el paraguas, las botas de lluvia y el bloqueador solar de alta protección serán igual de indispensables dependiendo de tu ubicación geográfica exacta.

El choque de dos extremos: calor asfixiante y tormentas severas

De acuerdo con el reporte matutino oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo científico dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el territorio nacional se encuentra actualmente bajo los efectos simultáneos de múltiples fenómenos atmosféricos. Esta inusual combinación está generando un clima verdaderamente bipolar que mantiene a las autoridades de protección civil de los tres niveles de gobierno en alerta máxima.

Las precipitaciones más intensas de la jornada, catalogadas por los expertos como lluvias muy fuertes con acumulados peligrosos de 50 a 75 milímetros, azotarán hoy a los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Veracruz . Estas tormentas no llegarán solas, pues se espera que estén acompañadas de intensas descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y una inminente caída de granizo de diversos tamaños.

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En un drástico contraste, el "horno" no se apaga para el resto de la República Mexicana. La implacable onda de calor continuará castigando con temperaturas extremas y sofocantes de entre 40 y 45 grados Celsius a entidades como Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y la Península de Yucatán, obligando a la población vulnerable a extremar precauciones médicas contra el temido y letal golpe de calor.

¿Por qué llueve tan fuerte si hace tanto calor en México?

La respuesta técnica a este caos climático radica en la violenta interacción de una línea seca ubicada en el norte del país con diversos canales de baja presión y el constante ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y el Océano Pacífico. Toda esta inestabilidad atmosférica choca directamente con la fuerte circulación anticiclónica que genera la onda de calor, creando el escenario perfecto para el desarrollo de tormentas repentinas y severas.

Este choque térmico es sumamente peligroso para las zonas urbanas y rurales. Las autoridades meteorológicas han emitido avisos especiales y urgentes por la posible formación de torbellinos o tornados destructivos, especialmente en las planicies y zonas fronterizas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además, las lluvias torrenciales pronosticadas podrían provocar deslaves en zonas montañosas, encharcamientos severos en las ciudades e inundaciones repentinas por el rápido incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Para nuestros fieles lectores en Jalisco y la Zona Metropolitana de Guadalajara, el panorama es mixto y requiere atención. Aunque el estado se mantiene bajo el yugo de las altas temperaturas, superando fácilmente los 40 grados en algunas regiones costeras y de la barranca, el ingreso de humedad favorecerá intervalos de chubascos aislados en zonas serranas y del sur de la entidad, brindando un ligero pero muy necesario respiro térmico durante la tarde y noche.

Tips rápidos para protegerte del clima extremo este martes

Mantente hidratado y siempre a la sombra: Si vives en las zonas directamente afectadas por la onda de calor, es imperativo consumir agua natural constantemente, incluso aunque no sientas sed. Evita a toda costa la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, usa ropa ligera de colores claros y aplica protector solar para prevenir deshidratación severa o golpes de calor que requieran hospitalización.

Prepara tu kit de emergencias por lluvias intensas: En los estados con pronóstico de tormentas severas, es vital limpiar azoteas, alcantarillas y desagües antes de que comience a llover. Ten siempre a la mano una linterna con pilas, documentos importantes guardados en bolsas herméticas y, sobre todo, evita cruzar calles inundadas, vados o corrientes de agua, ya que la fuerza oculta de la lluvia puede arrastrar vehículos pesados y personas en cuestión de segundos.

Asegura objetos sueltos en exteriores y patios: Ante las violentas rachas de viento de hasta 70 km/h y la posible formación de torbellinos en el noreste del país, retira de inmediato macetas, láminas sueltas, herramientas o cualquier objeto que pueda convertirse en un proyectil peligroso. Mantente alejado de árboles viejos, cableado eléctrico expuesto y anuncios publicitarios inestables que puedan colapsar durante las ráfagas.

El pronóstico para el resto de la semana: ¿Habrá tregua?

Lamentablemente, la anhelada tregua climática generalizada aún se ve lejana en el horizonte. El SMN vigila de cerca y con preocupación la aproximación de una nueva onda tropical hacia el sureste mexicano, lo que incrementará significativamente el potencial de lluvias torrenciales en esa región durante los próximos días , mientras que el norte seguirá lidiando con la inestabilidad provocada por los frentes fríos fuera de su temporada habitual.

La naturaleza nos recuerda hoy, con gran contundencia, su fuerza impredecible y abrumadora. Te invitamos cordialmente a mantenerte informado a través de los canales oficiales de Protección Civil y a seguir todas las actualizaciones meteorológicas minuto a minuto aquí, en El Informador, tu fuente periodística confiable y cercana para navegar seguro ante los constantes caprichos del clima en todo México.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor y con información del SMN

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