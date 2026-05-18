SMN prevé lluvias intensas y temperaturas de hasta 45 grados en México esta semana

La onda de calor continuará afectando a gran parte del país durante esta semana, mientras que diversos sistemas meteorológicos provocarán lluvias fuertes, rachas de viento y posible caída de granizo en varias regiones, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el organismo, una circulación anticiclónica sobre el golfo de México mantendrá temperaturas calurosas a muy calurosas en gran parte del territorio nacional . Las entidades más afectadas por las altas temperaturas serán Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán, donde los termómetros podrían alcanzar entre 40 y 45 grados Celsius.

Asimismo, la onda de calor persistirá en al menos 19 Estados del país, aunque comenzará a disminuir gradualmente en entidades como Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, San Luis Potosí e Hidalgo conforme avance la semana.

Lluvias intensas y fuertes vientos afectarán varias regiones

El pronóstico del SMN también prevé lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, centro, oriente y sureste del país debido a la interacción de líneas secas, canales de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el golfo de México.

Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí registrarán precipitaciones de hasta 75 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. También se esperan chubascos y lluvias fuertes en entidades como Estado de México, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Además, se pronostican rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en Estados del norte del país como Sonora y Chihuahua, con posibles tolvaneras y riesgos por caída de árboles o anuncios publicitarios.

Persistirá el ambiente extremo hasta el viernes

Para el periodo comprendido entre el miércoles 20 y el viernes 22 de mayo, el SMN prevé que continúe el ambiente extremadamente caluroso en gran parte del territorio nacional , mientras que un sistema frontal cercano a la frontera norte y una onda tropical sobre el sureste reforzarán la probabilidad de lluvias intensas.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían ocasionar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, inundaciones y encharcamientos en zonas bajas, por lo que recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones ante las condiciones meteorológicas.

SV