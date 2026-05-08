Viernes, 08 de Mayo 2026

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Alertan por Día de las Madres LLUVIOSO en CDMX con tormentas eléctricas y granizo

El temporal afectará a varios puntos de la capital del país del 10 al 14 de mayo, informó la SGIRPC

Por: SUN .

Protección Civil detalló que la CDMX presentará lluvias de fuertes a muy fuertes. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Protección Civil detalló que la CDMX presentará lluvias de fuertes a muy fuertes. EL INFORMADOR/ARCHIVO

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial por un temporal de lluvias que se espera del 10 al 14 de mayo en la Ciudad de México.

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El fenómeno durará del domingo 10 de mayo al jueves 14 de mayo de 2026, y traerá lluvias de fuertes a muy fuertes, las cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento que pueden superar los 50 kilómetros por hora.

Además, durante estos días se esperan temperaturas máximas de entre 24 a 28° Celsius.

     

Ante esto, la SGIRPC pidió a la población recoger basura de las coladeras, evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, evitar refugiarse bajo árboles o estructuras, y usar impermeable o paraguas.

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JM

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