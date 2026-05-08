Durante las próximas 48 horas, México enfrentará condiciones meteorológicas severas debido al frente número 49, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional. Se pronostican lluvias intensas, vientos con rachas de hasta 70 km/h y la posible formación de torbellinos, afectando principalmente a las regiones del norte, noreste y sureste del territorio nacional.

De acuerdo con el reporte oficial de Sistemas Meteorológicos, durante el periodo del 7 al 9 de mayo de 2026, la interacción del sistema frontal con la corriente en chorro subtropical y canales de baja presión ocasionará lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en Nuevo León y Tamaulipas. También se registrarán precipitaciones muy fuertes en Coahuila, San Luis Potosí y Chiapas, acompañadas de descargas eléctricas y granizo.

Asimismo, la inestabilidad atmosférica propiciará vientos sostenidos con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí.

Destaca la alerta meteorológica por la posible formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, lo que representa un riesgo significativo para la población debido a la potencial caída de árboles y anuncios publicitarios.

Se esperan #Lluvias de fuertes a muy fuertes en regiones de 10 estados de #México.



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Alerta por incremento en niveles de ríos y temperaturas extremas

Las autoridades advierten que estas precipitaciones podrían originar un incremento en los niveles de ríos y arroyos. Esta situación eleva la probabilidad de deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas de las entidades afectadas, manteniendo la vigilancia en el noreste, oriente, centro y sureste del país, incluyendo Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Paralelamente, una circulación anticiclónica mantendrá una onda de calor sobre gran parte del territorio nacional. Se registrarán temperaturas máximas superiores a 45 grados Celsius en Guerrero y Baja California, mientras que en estados como Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán los termómetros oscilarán entre 40 y 45 grados.

Finalmente, una circulación ciclónica sobre el noroeste de México propiciará rachas fuertes de viento y oleaje de 2 a 3 metros en las costas del Pacífico central y sur. Esto contrastará con las temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius y heladas pronosticadas para las madrugadas en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Baja California y Sonora.