Claudia Sheinbaum fortalece la agenda internacional en gira por España

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo concluyó su gira de trabajo en España con una agenda centrada en el fortalecimiento de la relación bilateral y la construcción de acuerdos multilaterales en temas clave como cooperación económica, innovación tecnológica y atención a crisis humanitarias.

Durante su visita, sostuvo un encuentro con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quien coincidió en la necesidad de profundizar los vínculos históricos, culturales y comerciales entre ambos países, así como de ampliar las oportunidades de colaboración en distintos sectores estratégicos.

En el marco de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, Sheinbaum también dialogó con líderes internacionales, donde hizo un llamado a privilegiar la paz, reforzar el apoyo a sectores vulnerables y avanzar hacia un modelo de desarrollo con bienestar económico. Además, extendió la invitación para una próxima cumbre sobre democracia y desarrollo que se realizará en México.

Uno de los acuerdos más relevantes fue el alcanzado entre México, Brasil y España para incrementar de manera coordinada la respuesta humanitaria hacia Cuba, ante la preocupación compartida por la crisis en la isla. Las tres naciones urgieron a evitar medidas que agraven las condiciones de vida de la población o vulneren el derecho internacional.

Como parte de su agenda, la mandataria también visitó el Barcelona Supercomputing Center.

Tras concluir su estancia en Barcelona, Sheinbaum se trasladó a Bruselas, Bélgica, para dar continuidad al diálogo con la Unión Europea sobre la actualización del Acuerdo Global entre ambas partes.

El Universal

Apuesta por cooperación

En el cierre de su gira por España, la Presidenta Claudia Sheinbaum visitó el Barcelona Supercomputing Center, en compañía de Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, donde se destacó el potencial de la inteligencia artificial y la supercomputación como motores del desarrollo científico y económico.

Durante el recorrido, el director del centro, Mateo Valero Cortés, subrayó la colaboración histórica con México desde 1995 y presentó el proyecto de la supercomputadora “Coatlicue”, que se perfila como la más potente de América Latina.

La Mandataria también sostuvo encuentros con autoridades locales y líderes latinoamericanos para abordar temas de inversión extranjera, transición energética y cooperación tecnológica.

El Universal

Resultados de la gira

Refuerzo de la relación México-España en economía, cultura y comercio.

Acuerdo con Brasil y España para aumentar ayuda humanitaria a Cuba.

Impulso a proyectos de innovación, inteligencia artificial y supercómputo.

Avances en el diálogo entre México y la Unión Europea.

Promoción de inversión, energía y cooperación tecnológica.

CT