Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 20 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 20 de abril informa que estará con lluvia ligera con 15 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 17 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 84%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Viernes 24 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Domingo 26 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 38 y temperatura mínima de 25

Lunes 27 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

