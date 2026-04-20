Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 20 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 20 de abril informa que estará con lluvia ligera con 15 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 17 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 84%.Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Viernes 24 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Domingo 26 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 38 y temperatura mínima de 25Lunes 27 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 26Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla