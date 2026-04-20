Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 20 de abril de 2026

El clima en Cancún para este lunes 20 de abril determina que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 61%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Viernes 24 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Domingo 26 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá