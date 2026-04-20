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Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 20 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 20 de abril de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 20 de abril de 2026

El clima en Cancún para este lunes 20 de abril determina que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 61%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Viernes 24 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Domingo 26 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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