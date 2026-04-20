Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 20 de abril de 2026

El clima en Cancún para este lunes 20 de abril determina que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 61%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Viernes 24 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Domingo 26 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

