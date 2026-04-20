Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 20 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 20 de abril informa que estará con lluvia de gran intensidad con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 21 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Viernes 24 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Sábado 25 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Domingo 26 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Lunes 27 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

