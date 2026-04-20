Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 20 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 20 de abril informa que estará con lluvia de gran intensidad con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Martes 21 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Viernes 24 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Sábado 25 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Domingo 26 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Lunes 27 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Tapalpa