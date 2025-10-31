Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 31 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este viernes 31 de octubre determina que estará con algo de nubes con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 26%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 1 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Domingo 2 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Lunes 3 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 8

Martes 4 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 8

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Jueves 6 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 8

Viernes 7 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

