Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 31 de octubre de 2025

El clima en Cancún para este viernes 31 de octubre informa que estará con nubes dispersas con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 56%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 1 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Domingo 2 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Martes 4 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21

Miércoles 5 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Jueves 6 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Viernes 7 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

