Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 31 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este viernes 31 de octubre prevé que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 30%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 1 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Domingo 2 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Lunes 3 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 4 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Viernes 7 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

