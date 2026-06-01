La tarde de este lunes 01 de junio del 2026, la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia del Día de la Marina Nacional a bordo del Buque Usumacinta, que zarpó del Puerto Lázaro Cárdenas, en Michoacán.

Bajo la consigna "Que viva nuestra soberanía marítima" llamó a los integrantes de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional a defender la soberanía de México.

"Son tiempos de definiciones, de defender la soberanía nacional frente a intereses externos, de defender a la patria frente a campañas de mentiras y de odio promovidas desde el exterior. Por fortuna, México tiene hombres y mujeres valientes, tiene instituciones patrióticas como la Marina Armada de México y la Defensa Nacional", expresó a la tripulación del barco.

La mandataria aprovechó para reconocer la labor de los titulares de la Semar y la Sedena , a quienes llamó "hombres patriotas honestos".

"Aprovecho hoy, Día de la Marina, día de la soberanía nacional, para expresar mi gratitud al general Ricardo Trevilla Trejo, ambos el general Trevilla, el almirante Morales, son hombres patriotas honestos que defienden a la patria, impulsan con lealtad al pueblo de México, su más alto profesionalismo", dijo Sheinbaum Pardo.

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La Presidenta Sheinbaum abanderó 16 dragas, un buque sargazero y un buque de mercante, les tomó protesta a sus capitanes, y entregó la bandera de México al Buque motor Mar Azteca, en representación de todas las embarcaciones que oficialmente se incorporaron a la flotilla de la Secretaría de la Marina; además, entregó una condecoración a 20 elementos navales y mercantes.

Por su parte, Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, destacó la reciente reestructuración de la dependencia, que tiene la finalidad de resguardar la soberanía.

"Recientemente, establecimos la nueva jefatura de operaciones navales, y creamos la subsecretaría de asuntos marítimos y portuarios, mismas que representan un cambio estructural de gran alcance, orientado a garantizar una mayor presencia y control permanente de nuestras zonas marinas para resguardar la soberanía nacional", manifestó.

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El almirante afirmó que el Puerto de Lázaro Cárdenas es uno de los proyectos estratégicos más importantes para el futuro marítimo y comercial de México.

"Su expansión logística y portuaria habrá de consolidarlo como una de las principales puertas de entrada del comercio internacional, la ampliación de terminal es el desarrollo de infraestructura sustentable, la modernización aduanal y la mejora de vialidades reflejan una visión de largo plazo, donde el mar vuelve a ocupar el lugar estratégico que históricamente le corresponde a México", subrayó.

A la ceremonia a bordo del Buque Usumacinta asistieron: Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Sedena; Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán; Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, y Édgar Amador, titular de la SHCP, entre otros funcionarios.

JM