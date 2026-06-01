La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, reaccionó a las declaraciones del expresidente Vicente Fox Quesada, quien se volvió a manifestar en contra de los Programas de Bienestar y su universalidad, pues sostuvo que "nuestro dinero se está yendo al caño".

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En entrevista con Azucena Uresti, Fox Quesada expresó que “está bien que le den al que necesite, sólo al que necesite. Así es obligado en un régimen que queremos todos avanzar y todos unirnos, pero nuestro dinero se está yendo al caño”, lamentó.

Al respecto, Montiel Reyes, expresó que "su afirmación de que ‘nuestro’ presupuesto se está yendo al caño, los dibuja de cuerpo entero".

¿Cuánto se destinó a programas del Bienestar en 2026?

Para dimensionar el peso de los Programas para el Bienestar en la actual administración, es fundamental revisar las cifras de 2026. El Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, destinó un presupuesto histórico de más de un billón tres mil millones de pesos a estos apoyos sociales.

Según datos oficiales presentados por la Secretaría de Bienestar, esta inversión beneficia a más de 42 millones de personas en todo el país. Tan solo la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores atiende a más de 13 millones de derechohabientes con una inversión que supera los 526 mil millones de pesos, consolidando la política social como el eje central del gasto público.

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Fox vs Morena: una lucha ideológica

Las críticas de Vicente Fox y la respuesta de Morena reflejan un profundo choque ideológico respecto a la política social en México.

Por un lado, la visión conservadora aboga por la focalización de los recursos, argumentando que el Estado sólo debe intervenir económicamente para asistir a quienes se encuentran en pobreza extrema, evitando así un presunto despilfarro presupuestal. Por otro lado, el proyecto de la Cuarta Transformación defiende la universalidad de los programas sociales, elevándolos a rango de derechos constitucionales.

Esta perspectiva sostiene que la entrega de recursos sin distinciones, como ocurre con la pensión para adultos mayores, elimina el clientelismo, dignifica a la población y garantiza un piso parejo de bienestar para todos los ciudadanos.

JM