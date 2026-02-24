Tras el operativo militar en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, quien fuera líder del Cártel Nueva Generación (CNG), el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que las autoridades mantienen vigilancia permanente ante cualquier intento de reorganización interna de ese grupo delictivo.

Durante la conferencia matutina encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional, el funcionario explicó que elementos de seguridad operan desde un centro de mando instalado en Jalisco, con el objetivo de monitorear las acciones del cártel. Señaló que existe seguimiento puntual a varios objetivos prioritarios dentro de la organización.

Al ser cuestionado sobre la reestructuración del CNG, Harfuch reconoció que históricamente, cuando caen líderes de grupos criminales, surgen nuevas cabezas. Sin embargo, aseguró que el Gabinete de Seguridad está preparado para responder a cualquier situación inmediata que pueda derivarse tras la muerte de “El Mencho”.

El titular de la SSPC subrayó que la prioridad es proteger a la población. “La prioridad es la protección de la ciudadanía, estamos muy atentos con el centro de mando instalado, de cualquier tipo de reacción que haya dentro del cártel: […] estamos trabajando en el reforzamiento de la zona”, declaró.

Sobre el posible reacomodo interno, el funcionario indicó que el enfoque principal de las autoridades no está dirigido al resto de los cárteles que operan en el país, sino en impedir movimientos de reorganización dentro del grupo que operaba bajo el mando de Oseguera Cervantes. También confirmó que existe un seguimiento específico sobre varios mandos de esta organización criminal.

En paralelo, el Gabinete de Seguridad presentó un balance de los operativos realizados en distintas partes de la República Mexicana, en los que se reportó el fallecimiento de 62 personas.

De ese total, 58 muertes ocurrieron en el Estado de Jalisco. Entre las víctimas se encuentran 25 elementos de la Guardia Nacional, un policía custodio del Penal de Puerto Vallarta y un elemento de la Fiscalía General del Estado.

Además, se reportó el fallecimiento de una mujer civil. A esta cifra se suman 30 presuntos integrantes de la delincuencia organizada, quienes murieron durante enfrentamientos registrados en seis de los hechos reportados.

Las autoridades reiteraron que el centro de mando instalado en Jalisco continúa operando para vigilar cualquier reacción del CNG y prevenir situaciones que representen un riesgo para la población. Harfuch afirmó que el seguimiento se mantiene activo y que las acciones están enfocadas en contener posibles efectos derivados de la reestructuración interna del grupo criminal tras la caída de su principal líder.

EL INFORMADOR

CT