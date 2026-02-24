Día de la Bandera: ¿habrá suspensión de clases este 24 de febrero?

Este martes 24 de febrero se suspenderán las clases en varios municipios de México. El motivo, sin embargo, no es el Día de la Bandera, sino las condiciones de inseguridad que prevalecen en varias regiones tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, “el Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ocurrido el pasado domingo.

El Día de la Bandera es una festividad cívica instituida desde 1934 y arraigada en la población. No obstante, la Ley Federal del Trabajo no contempla esta fecha entre los días feriados, y la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales establece en su artículo 3:

“En este día se deberán transmitir programas especiales de radio y televisión destinados a difundir la historia y significación de la Bandera Nacional. En esta fecha, las autoridades realizarán jornadas cívicas en conmemoración, veneración y exaltación de la Bandera Nacional”.

Suspensión de clases en Jalisco

La suspensión de clases por motivos de seguridad aplica en todos los planteles de educación básica, media superior y superior en Jalisco que están a cargo del gobierno estatal.

La Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ) emitió un comunicado para informar que el regreso a las aulas se realizará el miércoles 25 de febrero. Por su parte, el gobierno estatal indicó que a partir de este martes se reanudarán las actividades comerciales y el transporte público en Guadalajara, luego de verse afectados por bloqueos y actos vandálicos.

Suspensión de clases en Michoacán

La Secretaría de Educación de Michoacán, entidad donde no hubo clases el lunes por los mismos motivos que en Jalisco, informó que este martes volverán a operar los centros educativos de todos los niveles, excepto los ubicados en los municipios de Aguililla, Coalcomán y Chinicuila.

Suspensión de clases en Oaxaca

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca informó que este martes volverán a clases los alumnos de la mayoría de los municipios, excepto en Juchitán de Zaragoza, donde la suspensión se mantendrá hasta nuevo aviso.

Colima, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo —estados que suspendieron clases el lunes por razones de seguridad— confirmaron que este martes las escuelas volverán a funcionar con normalidad.

En Puebla, donde el lunes algunas escuelas cerraron por las bajas temperaturas, también se informó que este martes sí habrá clases.

Cabe recordar que hasta el viernes 27 de febrero las escuelas en Puebla operarán con horario de invierno, el cual consiste en retrasar 30 minutos la hora de entrada para evitar afectaciones por las bajas temperaturas matutinas.