Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 24 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este martes 24 de febrero prevé que estará con cielo claro con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 38%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

