Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 24 de febrero de 2026

El clima en Cancún para este martes 24 de febrero prevé que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.

Según se establece, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 54%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 25 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Jueves 26 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Viernes 27 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Sábado 28 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

