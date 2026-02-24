Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 24 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 24 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 2 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 12%.Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga