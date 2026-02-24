Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 24 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 24 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 2 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 12%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

