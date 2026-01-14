Una serie de detenciones realizadas recientemente han significado un fuerte golpe a la estructura criminal del Cártel Nueva Generación (CNG), dirigido por Nemesio Oseguera, "El Mencho". Estos son los detalles:

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que tras trabajos de inteligencia, en Nayarit, se detuvo a Luis Ignacio Cárdenas, encargado de traficar drogas desde Centroamérica en aeronaves a México y operador financiero del Cártel Nueva Generación .

En una segunda acción, se logró la captura de José "N", jefe de plaza de Tlajomulco de Zúñiga y en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, junto a otras dos personas .

A través de un videomensaje, Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, precisó que la captura de estos individuos, en dos acciones diferentes en Jalisco y Nayarit, fue derivado de labores de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y con acompañamiento de la SSPC, encabezada por Omar García Harfuch, y la Guardia Nacional.

Lara López destacó la detención de Luis Ignacio Cárdenas, en un domicilio de la capital nayarita, la cual, aseguró, fue por investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que establecen que este sujeto presuntamente se encargaba de coordinar el trasiego de droga desde Centroamérica y como operador financiero del CNG liderado por el capo Nemesio Oseguera.

"Además de operar el traslado de droga vía aérea empleando aeronaves pequeñas en diferentes pistas clandestinas ubicadas en Nayarit, al norte de Jalisco y el sureste de Zacatecas", refirió.

El también titular de la Fiscalía de Asuntos Relevantes afirmó que la operación fue ejecutada en Nayarit, en el mismo estado donde además se aseguró cocaína, cristal y armas de fuego.

También presumió la detención de José Gabriel Soto Martínez, alias "Uber", junto con Mauricio Cruz Arzola y Carlos Alberto Quezada Ceja.

Al respecto, mencionó que Soto Martínez probablemente operaba como jefe de plaza del Cártel Nueva Generación en Tlajomulco de Zúñiga y en la zona metropolitana de Guadalajara.

"Gracias al seguimiento de inteligencia y de campo que se ha mantenido en contra de este grupo delictivo (CNG), con presencia principalmente en el estado de Jalisco, se han logrado detenciones relevantes como las que hoy informamos, por lo que con ello atacamos sustancialmente la operación e inhibimos la generación de violencia en esta entidad y sus alrededores", aseveró.

