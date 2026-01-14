Sombrilla provoca explosión de transformador de luz en Hermosillo

La explosión de un transformador de energía eléctrica, provocada por una sombrilla que fue arrastrada por el viento, generó la evacuación preventiva de al menos 120 personas y el rescate de tres más que quedaron atrapadas en un elevador del Congreso del Estado.

El incidente se registró en oficinas del Edificio Sonora ubicadas en el cruce de las calles Pedro Moreno y Aquiles Serdán, donde se reportaron fallas eléctricas tras el corto circuito ocasionado cuando una sombrilla impactó un transformador.

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil Sonora y otras corporaciones de emergencia, quienes atendieron la situación y coordinaron la evacuación del personal de manera ordenada y sin que se reportaran personas lesionadas.

Derivado de los problemas en el suministro eléctrico en la zona, en las oficinas del Congreso del Estado, localizadas a dos cuadras del sitio del incidente, tres personas quedaron atrapadas en un elevador.

En medio de un operativo de rescate por el Cuerpo de Bomberos, fueron liberadas sin que presentaran complicaciones.

Las autoridades informaron que la situación fue controlada y reiteraron el llamado a extremar precauciones ante objetos que puedan ser desplazados por fuertes rachas de viento, a fin de prevenir accidentes similares.

Testigos del incidente externaron que la explosión del transformador fue estruendosa lo que provocó pánico en las personas que se encontraban cerca del edificio afectado.

MF