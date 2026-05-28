Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República aprobaron con el voto de Morena y sus aliados la reforma constitucional que incluye la posibilidad de que los actuales magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puedan participar en 2028 en la elección judicial con la finalidad de reelegirse.

Con 21 votos a favor y 9 en contra, se turnó al pleno la reforma de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum , con la cual se propone posponer las elecciones del Poder Judicial hasta el primer domingo de junio de 2028.

La reforma establece que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral que se encuentren en funciones podrán ser elegibles para un nuevo periodo en la elección federal que se celebre en 2028, por lo que podrían mantenerse en el cargo hasta 17 años.

Movimiento de Regeneración Nacional, PT y PVEM ratificaron lo aprobado por la Cámara de Diputados con la intención de establecer que la consulta de revocación de mandato se lleve a cabo el primer domingo de junio de 2028.

Asimismo, se aprobó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se integre por dos secciones , las cuales sólo podrán operar con la aprobación del pleno.

De igual forma, se avaló reducir de nueve a ocho años la duración del encargo de magistrados y jueces que resulten electos en la jornada judicial de junio de 2028, por lo que concluirán sus funciones en 2036.

Carolina Viggiano, del PRI, criticó la reforma a la reforma judicial que expuso ha sido un rotundo fracaso.

Expuso que es falso afirmar que el pueblo elige a los jueces y ministros, porque aseguró que los candidatos fueron definidos previamente por grupos cercanos al oficialismo y que inclusive se recurrió a "acordeones" para orientar el voto ciudadano.

SV