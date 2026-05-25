El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) subasta un terreno ubicado dentro del fraccionamiento Tapalpa Country Club, en Tapalpa, Jalisco, el mismo en donde en febrero pasado cayó abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Nueva Generación (CNG).

En una revisión hecha al listado de bienes de la próxima subasta a sobre cerrado que se llevará a cabo el 28 de mayo, se indica que este terreno rústico cuenta con más de 13 mil metros y tiene un precio base de venta de 12 millones 939 mil 520 pesos.

Se detalla que el terreno rústico fue transferido por la Tesorería de la Federación (Tesofe), y para atraer a los interesados, el Indep señala que el terreno cuenta con título de propiedad y/o escritura y con posesión.

En la liga de Google Maps que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado subió para ver la ubicación exacta del terreno, se observa que se localiza justo arriba de las lujosas cabañas en donde habitó “El Mencho” antes de ser abatido por las Fuerzas Armadas.

Este terreno puede todavía ser visitado, previa cita, por aquellos interesados en participar en esta subasta.

Indep se lava las manos del uso que se le vaya a dar

Esta subasta a sobre cerrado está integrada por 211 bienes inmuebles en 75 lotes, entre ellos, 12 locales comerciales, 23 casas-habitación, seis mixtos (habitacional-comercial) y 34 terrenos.

El instituto señala que todos los bienes cuentan con escritura y posesión, uso de suelo comercial, habitacional, así como terrenos.

Sin embargo, el Indep advierte que no aceptará reclamaciones posteriores a su venta ni responsabilidad alguna por el uso que pudiera darle la persona compradora con los bienes que adquiera.

En las bases de la subasta se indica que estos provienen de diversas entidades transferentes como la FGR, Banco Nacional de Comercio Interior, Fideicomiso de Recuperación de Cartera, Servicio de Administración Tributaria, Tesorería de la Federación, entre otros.

Entre el listado de bienes a subastar destaca un lote de terrenos en Zihuatanejo, Guerrero, con un precio base de venta por 465 millones 200 mil pesos y los 24 terrenos urbanos ubicados en Costa Mujeres, Quintana Roo, con un valor de casi 500 millones de pesos.

También destacan un lote de predios ubicados en Tlajomulco, Jalisco, por 134 millones 413 mil pesos; y otro ubicado en Zapopan, Jalisco, valuado en 13.8 millones de pesos.

El Universal

Así opera la subasta a sobre cerrado

En las subastas a sobre cerrado, los participantes no conocen las ofertas de otros competidores.

Las propuestas se abren en un evento público y a la vista de todos.

El inmueble se adjudica a la oferta más alta.

La recepción de sobres será el 28 de mayo.

Los interesados podrán entregar sus propuestas personalmente o mediante representación legal.

La apertura de sobres iniciará a las 12:00 horas.

El evento será transmitido en el canal oficial del Indep en YouTube.

El Indep asegura que el proceso está supervisado por el Órgano Interno de Control y un notario público.

La vigilancia busca garantizar legalidad y transparencia en la subasta.

Características del Tapalpa Country Club

Rodeado por un frondoso bosque de pino y encino, el exclusivo complejo turístico y residencial Tapalpa Country Club se encuentra en medio de la naturaleza, rodeado de montañas y una extensa área verde, además de ofrecer en sus instalaciones 43 habitaciones estilo cabaña rústica, con suites de lujo individuales y familiares.

El establecimiento cuenta con un enorme patio central, utilizado normalmente por las personas que se hospedan para llevar a cabo grandes eventos sociales, como bodas, cumpleaños o reuniones; esta zona (adornada con plantas silvestres y una fuente central) está catalogada por el personal como uno de los distintivos principales del lugar.

Otros de los servicios que ofrece es una sala de juntas, la cual está compuesta por dos salones que les permite a los huéspedes realizar conferencias y reuniones de trabajo, como lo son banquetes y otros eventos de índole laboral.

El Universal

CT