La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó los operativos llevados a cabo en el municipio de Tapalpa, donde fallecieron siete personas, entre ellos Nemesio Oseguera alias "El Mencho", líder del Cártel Nueva Generación y uno de los criminales más buscados por el Gobierno de Estados Unidos.

Dicho grupo criminal mantiene una importante presencia que se ha consolidado a lo largo de los años en todo el país y también fuera de México, debido al tráfico de sustancias y otros hechos delictivos que mantienen.

Especialistas como Francisco Jiménez Reynoso y Rubén Ortega, ambos académicos y especialistas de seguridad de la Universidad de Guadalajara, indicaron que la zona donde tiene mayor presencia el grupo criminal está definida: Jalisco es donde se concentra principalmente sus operaciones, pero también en parte de Veracruz, Quintana Roo, Guerrero, Michoacán, Aguascalientes, Nayarit, Tamaulipas, entre otros.

Jiménez Reynoso explica que en el occidente del país es donde hay mayor presencia del grupo de la delincuencia organizada, en estados como Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit y Zacatecas.

“Hay una presencia más marcada en el occidente del país. En el occidente es el espacio donde tienen más enraizados, donde están más asentados el cártel”, dijo.

En otros estados hay conflictos y rivalidades con otros grupos criminales, principalmente al alejarse cada vez más del occidente del país, por ejemplo, Rubén Ortega menciona que hay algunas células en el Estado de México y la Ciudad de México: “El cártel ya tiene presencia en el 80% o 90% del país”, dijo el académico.

En lo que coinciden es que hay estados donde no hay tanta presencia, por ejemplo, los estados de Nuevo León, Coahuila, Tlaxcala o incluso, Sinaloa, donde hay otros grupos criminales con los que también disputan la hegemonía en cuanto a los negocios criminales con organizaciones como el cártel de Sinaloa.

Entre dichos ilícitos, está el tráfico de drogas, el robo de hidrocarburo, el cobro de piso o extorsiones a la población, comerciantes, agricultores, productores, entre otros.

En cuanto a otras partes del mundo, los expertos señalaron que el grupo criminal tiene presencia en países de otros continentes o regiones del planeta como España o Reino Unido en Europa; países en Sudamérica; en África; Asia en naciones como China; y principalmente en la región de América del Norte, con Estados Unidos y Canadá.

CNJ se posiciona como el de mayor expansión territorial en México

Anteriormente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha revelado que el cártel mantenía operaciones criminales en por lo menos 27 estados del país, lo que lo convierte en el grupo delincuencial con más presencia en territorio nacional, sin que quede prácticamente una región libre de su influencia: del norte al sureste, pasando por el Pacífico, el Bajío, el Golfo y el centro del país.

Y la instancia federal identificó que dicho grupo, junto con el Cártel de Sinaloa (o del Pacífico), el de Jalisco es una de las dos únicas organizaciones criminales que, además de su control doméstico, tienen operaciones transnacionales de tráfico de drogas, según el reporte de la autoridad federal.

