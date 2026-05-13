La espera terminó. La NFL confirmó este miércoles 13 de mayo a los equipos que protagonizarán el partido programado en México durante la temporada 2026, confirmando así el regreso de la liga al país con uno de los eventos internacionales más destacados de su calendario.

¿Qué equipos, cuándo y a qué hora jugarán el partido?

La liga de futbol americano reveló el anuncio a través de sus redes sociales y página de Internet oficiales. Los San Francisco 49ers serán el equipo local y enfrentarán a los Minnesota Vikings en un duelo correspondiente a la temporada regular.

El encuentro está programado para el domingo 22 de noviembre de 2026, a las 19:20 horas (tiempo del centro de México).

Se trata de un hecho histórico para la NFL en territorio mexicano, ya que el duelo recibirá el horario estelar del Sunday Night Football, una de las ventanas de mayor audiencia de la liga a través de NBC. Hasta ahora, la transmisión para México sigue pendiente de confirmación.

Sin cambios en la sede habitual, el partido se disputará en el Estadio Banorte, también conocido como Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México.

X / @nflmx

La importancia de México para la NFL

Para los San Francisco 49ers, jugar en México no es algo nuevo. La franquicia fue protagonista del primer partido de temporada regular de la NFL fuera de Estados Unidos, celebrado en 2005 precisamente en territorio mexicano.

Posteriormente, regresó en 2022, cuando venció a los Arizona Cardinals en otro compromiso disputado en la capital del país.

La temporada 2026 también será especial para los llamados gambusinos, ya que además abrirán su calendario internacional en Melbourne, Australia, donde enfrentarán a Los Angeles Rams.

Por su parte, la presencia de los Minnesota Vikings también responde a la estrategia internacional de expansión de la liga. La franquicia continúa fortaleciendo su presencia global, especialmente en el mercado latinoamericano.

Con este anuncio, la NFL refuerza su presencia en México y deja claro que el país continúa siendo uno de sus mercados más importantes fuera de Estados Unidos.

Partidos oficiales de NFL disputados en la Ciudad de México

2005: San Francisco 49ers 14-31 Arizona Cardinals

2016: Oakland Raiders 27-20 Houston Texans

2017: New England Patriots 33-8 Oakland Raiders

2019: Kansas City Chiefs 24-17 Los Angeles Chargers

2022: San Francisco 49ers 38-10 Arizona Cardinals

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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