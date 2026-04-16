La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, presentó su renuncia a la Presidenta Claudia Sheinbaum, según lo declaró la Mandataria este jueves durante " La Mañanera ".

Sheinbaum declaró que quien fungió como la titular de esta secretaría desde el 1 de enero de 2025 decidió retirarse de su cargo porque " quiere ayudar a Morena ".

"Ayer, Citlalli me entregó su renuncia a la Secretaría de las Mujeres. Me dijo que se va al partido, que quiere ayudar a Morena. Ella, [...] en el 2024 ayudó al proceso de las alianzas [...] y entiendo que Luisa María [Alcalde] le pidió que si podía ayudarle en este tema. Entonces, creo que le van a dar un nombramiento especial para que realice estas tareas", declaró la Presidenta.

Citlalli Hernández presenta renuncia a la Presidenta Claudia Sheinbaum. X / @CitlaHM

Según la Presidenta, Citlalli Hernández se encargaría de la coordinación de la definición de las alianzas con miras al 2027, tal como lo hizo en 2024 .

Sheinbaum reconoce el trabajo de Citlalli en el Gobierno de México

La Mandataria elogió la labor de Hernández dentro de la Secretaría de las Mujeres. Reconoció sus acciones y compromiso para con las mujeres mexicanas.

"Es excepcional. Tengo la mejor opinión siempre de Citlalli: es una joven brillante, trabajadora. En este año y medio repartió 25 millones de cartillas de los derechos de las mujeres; se modificó la Constitución; estuvo trabajando con colectivos, atendiendo a víctimas. Es una mujer de mucha convicción ", dijo.

Sheinbaum admitió que la renuncia de Citlalli para irse a militar en Morena la tomó por sorpresa: " Cuando me dijo 'quiero entregarle mi renuncia', casi me voy de espaldas ".

La Mandataria envió un mensaje final en esta intervención para quien fuera funcionaria de la Secretaría de las Mujeres. "Decirle a Citla que siempre tiene un espacio aquí en nuestro gobierno y lo valiosa que es para el movimiento de la Cuarta Transformación".

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¿Quién es Citlalli Hernández Mora?

Originaria de Iztacalco, alcaldía en la Ciudad de México, Citlalli Hernández es una mujer joven que ha desempeñado diversos encargos en la política mexicana.

Es comunicóloga de profesión por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con especialidad en periodismo. Ha sido activista y defensora de diferentes causas sociales desde joven .

En 2015, con 25 años, se convirtió en la diputada local más joven. En 2018 fue electa senadora; ahí fungió como secretaria de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y presidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea.

En 2024, fue reelegida para el mismo cargo legislativo y presidió la Comisión de Estudios Legislativos, en la que lideró la discusión y aprobación de la Reforma Judicial.

En 2020 resultó electa como secretaria general del partido Morena, encargo que ejerció hasta el 2024. En las elecciones presidenciales de 2024 encabezó la Coordinación de Coaliciones de dicho proceso y durante la campaña de Claudia Sheinbaum se desempeñó como enlace con las mujeres a nivel nacional.

Fungió como titular de la Secretaría de Mujeres desde el primer día del 2025 .

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