El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) informó que el próximo viernes 17 de abril se realizarán trabajos de lavado del Tanque Oblatos, ubicado en la colonia Oblatos de Guadalajara, debido a esto se presentarán bajas presiones y en algunos casos falta de suministro en dicha colonia a partir de las 10:00 pm.

De acuerdo con el Siapa, se estima que el servicio de agua quede normalizado la tarde del sábado 18 de abril.

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Según explicó el organismo público el corte de agua que se presentará en la colonia Oblatos con motivo de los trabajos de lavado del Tanque Oblatos, forma parte de la estrategia inmediata para mejorar la calidad del agua, además de permitir que los tanques funcionen de manera más eficiente.

CORTESÍA/ Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

Siapa ofrece servicio de pipas gratuitas en la colonia Oblatos

En caso de requerir el servicio de pipas gratuitas, el Siapa pone a disposición de las y los usuarios los siguientes canales oficiales para solicitarlas:

Contactar a SIAPATEL a través de la marcación rápida 073.

También se puede solicitar a través de las redes sociales del organismo en X y Facebook como @siapagdl

Ante esta situación, se recomienda a los habitantes almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante los próximos días.

Además te sugerimos utilizar el agua de manera responsable, priorizando actividades esenciales como cocinar, asearse y limpiar.

Siapa mantiene activo el Plan Preventivo Anual 2026

Por otro lado, el Siapa mantiene en marcha su Plan Preventivo Anual 2026. Como parte de estas labores, recientemente concluyó la limpieza de la presa Las Pintas y del vaso regulador Revolución.

Asimismo, continúan de forma permanente los trabajos de mantenimiento y desazolve en siete canales pluviales urbanos, vasos reguladores, 31 cárcamos, 47 pasos a desnivel y 19 mil 500 bocas de tormenta. Estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a prevenir contingencias y salvaguardar a la población durante la próxima temporada de lluvias.

Por ello, el SIAPA exhortó a la ciudadanía a no arrojar basura en la vía pública y a desechar correctamente los residuos, con el fin de evitar obstrucciones en la infraestructura hidráulica que puedan provocar inundaciones en la ciudad.

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