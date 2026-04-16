Como parte de los avances en las negociaciones rumbo a la Revisión Conjunta del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) , el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard, y el representante comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, acordaron reunirse en México con sus respectivos equipos.

Se prevé la visita del embajador y su equipo de trabajo en la Ciudad de México los días 19 y 20 de abril del presente año , con miras a la revisión oficial que se llevará a cabo el 1 de julio .

¿Qué temas serán revisados durante la visita de EU a México?

Durante su visita, según el comunicado emitido por la SE, se llevará a cabo una reunión entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y el embajador Greer en Palacio Nacional para revisar los temas económicos bilaterales más relevantes.

En particular, revisarán acciones conjuntas para reducir la dependencia de América del Norte de otras regiones, así como medidas para impulsar la generación de empleo y proteger la industria en ambos países.

Por otro lado, Ebrard y el embajador Greer, junto con sus respectivos equipos técnicos de comercio, sostendrán reuniones bilaterales durante estos días sobre los temas previamente acordados:

Reglas de origen

Cadenas de suministro

Políticas comerciales con un mayor nivel de coordinación en nuestra región.

Las sesiones técnicas de trabajo abarcarán sectores estratégicos de la economía, incluidos el sector automotriz, la industria del acero y aluminio, el sector farmacéutico, la electrónica y los dispositivos médicos, entre otros .

México y EU inician conversaciones sin Canadá

El pasado 18 de marzo, México y Estados Unidos iniciaron formalmente las conversaciones técnicas con miras al proceso de revisión del T-MEC.

En esa reunión participaron Marcelo Ebrard y Jamieson Greer. Se trató de un encuentro previo a la revisión conjunta trilateral obligatoria programada para julio de este año. Canadá se integrará más tarde a las conversaciones .

México defiende la importancia de mantener el T-MEC, en momentos en que la administración del presidente Donald Trump ha insinuado la posibilidad de modificar el tratado comercial o incluso cambiarlo por tratados bilaterales con México y Canadá .

Con información de SUN.

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