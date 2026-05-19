El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Movilidad (Semovi), advirtió a los habitantes de la entidad y a todos los conductores que utilizan el Circuito Exterior Mexiquense que dicho tramo presentará cierres parciales nocturnos debido a los trabajos de construcción del puente “La Mexiquense”.

Las autoridades señalaron que las obras forman parte de un proyecto vial que busca facilitar la conexión entre municipios del Valle de México, así como mejorar el acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

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Juda Levi Apolinar Trujillo, director General de Vialidad (DGV), explicó que el tramo afectado será desde la Plaza de Cobro Tultepec T1 hasta el entronque con la autopista México-Pachuca , exactamente a la altura del kilómetro 31+320, en ambos sentidos del circuito.

De igual manera, indicó que el equipo de construcción trabajará principalmente durante la noche con el objetivo de mitigar el impacto en el tránsito vehicular de la zona, por lo que los cierres serán ejecutados de manera parcial para permitir el paso de los automovilistas.

“El objetivo es disminuir el impacto vial durante el día y avanzar de manera segura en la construcción del puente”, mencionó Trujillo.

¿Cuánto durarán los cierres en el Circuito Exterior Mexiquense?

Según las declaraciones del funcionario, los cierres comenzaron el pasado lunes 18 de mayo; sin embargo, se prevé que se extiendan hasta el martes 30 de junio de 2026.

Los bloqueos en la vialidad tendrán un horario de 23:00 a 05:00 horas del día siguiente, por lo que las autoridades recomendaron tomar precauciones y considerar rutas alternas.

X/@SEMOV_Edomex

Puente “La Mexiquense” busca mejorar la conexión

El puente “La Mexiquense” tiene como objetivo agilizar los traslados entre localidades como Tecámac, Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Tonanitla, además de ofrecer una alternativa más eficiente para acceder al AIFA.

Este proyecto cruzará el Circuito Exterior Mexiquense y el Gran Canal, a la altura de la colonia Luis Donaldo Colosio, en Ecatepec, así como de la unidad habitacional Héroes de Tecámac, mejorando significativamente la conectividad en la zona.

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La obra estará integrada por dos estructuras paralelas, cada una con una longitud aproximada de 523 metros, como parte de los 14.5 kilómetros que conforman esta vialidad en el Estado de México.

Con estas acciones, las autoridades mexiquenses buscan fortalecer la movilidad en una de las zonas con mayor flujo vehicular del Valle de México, así como también reducir los tiempos de traslado y brindar mejores condiciones viales.

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