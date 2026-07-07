¿Ciclones 'Elida' y 'Fausto' causarán lluvias en México? El reporte oficial sobre la evolución de estas zonas de inestabilidad

La temporada de lluvias y huracanes está entrando en una de sus fases más dinámicas en este inicio de julio de 2026. Los sistemas de monitoreo climático han encendido las alertas preventivas debido a la aparición de perturbaciones atmosféricas con un alto potencial de desarrollo que mantienen bajo vigilancia a las autoridades meteorológicas de la República Mexicana.

De acuerdo con organismos como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el comportamiento de los mares nacionales anticipa una semana sumamente movida e inestable. Los expertos vigilan de cerca el nacimiento de lo que podrían convertirse formalmente en los ciclones tropicales bautizados como "Elida" y "Fausto".

El desarrollo de estas zonas de baja presión ocurre bajo un monitoreo riguroso, ya que las condiciones térmicas de la superficie del mar están favoreciendo la organización de nublados y vientos fuertes. Aunque todavía se encuentran en sus etapas iniciales de gestación, su evolución temporal definirá el comportamiento de las lluvias en el territorio nacional durante los próximos días.

ESPECIAL/Conagua





Monitoreo del SMN: zonas de baja presión y su trayectoria hacia México

¿Qué reportan exactamente los especialistas respecto a la ubicación y la velocidad de estos fenómenos climatológicos en formación? El SMN ha detallado la existencia de zonas de inestabilidad con un porcentaje significativo de desarrollo ciclónico.

El primer sistema en vigilancia se localiza frente a las costas del Pacífico sur y central de México, mostrando una organización paulatina en sus bandas nubosas que podría dar vida al ciclón "Elida". Las proyecciones de los modelos matemáticos indican que este fenómeno hidrometeorológico se desplaza lejos de costas mexicanas porque se ubica al sur de las Islas Hawaianas ; sin embargo, se mantiene bajo vigilancia

Por otro lado, una segunda perturbación atmosférica situada un poco más rezagada en las aguas cálidas oceánicas ha comenzado a mostrar signos de rotación, abriendo la posibilidad de que se bautice formalmente como el ciclón "Fausto" en el transcurso de la semana. Este sistema se ubicaría frente a las costas de Michoacán y Guerrero, por lo que es posible que cause lluvias en estos Estados y otras regiones del país.

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Tips rápidos y medidas de prevención ante el desarrollo de ciclones tropicales

Monitorea los avisos del SMN: Consulta diariamente las actualizaciones emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para conocer los cambios en la intensidad de las tormentas.

Consulta diariamente las actualizaciones emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para conocer los cambios en la intensidad de las tormentas. Prepara tu mochila de emergencia: Guarda documentos oficiales importantes en bolsas de plástico herméticas y ten a la mano linternas, baterías y un botiquín básico.

Guarda documentos oficiales importantes en bolsas de plástico herméticas y ten a la mano linternas, baterías y un botiquín básico. Limpia desagües y alcantarillas: Retira la basura y la hojarasca de las entradas de agua de tu hogar para prevenir encharcamientos o inundaciones severas por lluvias.

Retira la basura y la hojarasca de las entradas de agua de tu hogar para prevenir encharcamientos o inundaciones severas por lluvias. Evita cruzar corrientes de agua: No intentes transitar a pie o en vehículo por calles o avenidas inundadas, ya que la fuerza del agua puede arrastrar automóviles fácilmente.

No intentes transitar a pie o en vehículo por calles o avenidas inundadas, ya que la fuerza del agua puede arrastrar automóviles fácilmente. Asegura ventanas y objetos sueltos: Si te encuentras en zonas costeras expuestas a vientos, protege los cristales y resguarda los objetos que puedan salir proyectados.

JM