Chofer del caso Ana Karen es trasladado a penal; esta es la pena que podría enfrentar

Daniel "N", detenido el 3 de marzo como sospechoso del feminicidio de Ana Karen, fue trasladado al penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde rindió su primera declaración y relató su versión de lo ocurrido la noche del crimen.

Ana Karen, estudiante de pedagogía de 19 años, solicitó un traslado en motocicleta a través de la aplicación DiDi después de asistir a una fiesta en San Antonio la Isla, Estado de México, el pasado 28 de febrero. Cámaras de video registraron el momento en que el conductor inició el viaje, pero Ana Karen no volvió a ser vista con vida.

Su cuerpo fue localizado tres días después a un costado de la carretera Toluca–Tenango, en el municipio de Metepec. Daniel "N" fue detenido ese mismo día.

En su declaración ministerial, el detenido mencionó que cuando acudió a recoger a Ana Karen se encontraba ebrio y que intentó robar las pertenencias de su pasajera. Según su versión, la joven se resistió e intentó escapar; sin embargo, él la alcanzó y la sometió.

El médico forense al servicio de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México determinó que la muerte de la joven fue provocada por un edema cerebral secundario a asfixia mecánica por estrangulación antebraquial; es decir, que el homicida utilizó la llamada "llave china".

En las próximas horas, el juez encargado del caso realizará la audiencia de imputación, donde se determinará si procede la vinculación a proceso de Daniel "N".

De ser así y, posteriormente, si es declarado culpable, Daniel "N" enfrentaría una pena de entre 40 y 70 años de prisión, como lo establece el Código Penal del Estado de México para el delito de feminicidio.

DiDi se pronuncia sobre el caso

La plataforma DiDi, utilizada por Ana Karen para contratar el traslado, confirmó ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que Daniel "N" estaba registrado como conductor. No obstante, precisó que esa noche utilizó una motocicleta que no estaba dada de alta en su sistema y que el vehículo no contaba con placas de circulación.

