Quién es Daniel “N”, motociclista detenido por caso Ana Karen en Edomex

Ana Karen fue vista por última vez la noche del 28 de febrero, después de asistir a una fiesta en San Antonio la Isla, Estado de México, donde solicitó un servicio de transporte a través de la aplicación Didi Moto. Ayer, su cuerpo fue localizado sin vida en Metepec y Daniel “N”, conductor de la plataforma, fue detenido.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo de la joven, de 19 años, fue encontrado a un costado de la carretera Toluca–Tenango.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio luego de recibir una llamada que alertaba sobre la presencia de una persona bajo varios árboles. Al confirmar el hallazgo, solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia; sin embargo, los paramédicos únicamente pudieron certificar que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada y personal especializado en feminicidios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México llevó a cabo las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo, que presentaba signos de violencia.

Familiares de Ana Karen señalaron que, el día de su desaparición, cámaras de videovigilancia captaron el momento en que el conductor de la plataforma Didi arribó al fraccionamiento Villas del Sauces, alrededor de las 23:00 horas. En las imágenes se observa a la joven abordar la motocicleta y retirarse del lugar.

Minutos después, el operador dio por concluido el viaje en la aplicación. A partir de entonces, sus familiares ya no pudieron establecer contacto con ella, pues las llamadas a su teléfono celular dejaron de entrar.

La Fiscalía del Edomex investiga al conductor como probable responsable

Al ser la última persona que tuvo contacto con Ana Karen, Daniel “N” es investigado como probable responsable de su desaparición y muerte.

Además de los registros como conductor en la plataforma, la Policía ubicó a Daniel “N” a partir de un video de vigilancia que circuló en redes sociales. En las imágenes se le observa llegar al lugar de la fiesta y recoger a la joven.

