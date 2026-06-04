Registro de celulares: ¿Se puede hacer después del 30 de junio?

La cuenta regresiva para el registro obligatorio de líneas celulares en México ha entrado en su fase final, tras iniciar el pasado 9 de enero, el periodo establecido por las autoridades concluirá el próximo 30 de junio de 2026, fecha que mantiene inquietos a millones de usuarios que aún no han realizado el trámite.

La medida forma parte de una estrategia impulsada por el gobierno federal para fortalecer la identificación de los titulares de líneas telefónicas y reducir delitos relacionados con el uso de dispositivos móviles. Para ello, cada número deberá estar vinculado a una identidad oficial mediante la presentación de la CURP y una identificación vigente, independientemente de la compañía telefónica a la que pertenezca.

El registro aplica tanto para usuarios de planes de prepago como de pospago, además de personas físicas y morales que cuenten con una línea móvil activa en territorio nacional. Uno de los cuestionamientos más frecuentes es si será posible realizar la vinculación después de la fecha límite o si las autoridades contemplan ampliar el plazo establecido.

¿Habrá prórroga para registrar las líneas celulares?

De acuerdo con la información difundida por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), hasta el momento no existe ningún anuncio oficial sobre una extensión del periodo de registro.

Por ello, la fecha límite continúa fijada para el 30 de junio de 2026, por lo que las autoridades recomiendan realizar el trámite antes de ese día para evitar posibles afectaciones en el servicio.

La dependencia ha señalado que las líneas que no cumplan con el proceso de vinculación podrían enfrentar una suspensión temporal una vez concluido el plazo. Esto implicaría la interrupción de servicios como llamadas telefónicas, mensajes SMS, navegación mediante datos móviles y otras funciones asociadas al número registrado.

¿Se puede hacer el trámite después de la fecha límite?

Aunque la fecha límite no será ampliada, la información disponible indica que los usuarios que no completen el registro antes del 30 de junio podrán regularizar su situación posteriormente.

Sin embargo, en caso de que la línea haya sido suspendida, el servicio permanecería restringido hasta que se complete la vinculación correspondiente y se verifique la información solicitada.

Es decir, el trámite seguiría siendo posible después de la fecha establecida, pero los usuarios podrían enfrentar interrupciones temporales mientras cumplen con el requisito.

Servicios que podrían verse afectados

Además de las funciones básicas de telefonía, la suspensión de una línea podría complicar el acceso a diversas plataformas y servicios digitales que utilizan el número celular como método de autenticación.

Entre ellos se encuentran aplicaciones gubernamentales como IMSS Digital, App CDMX y SAT Móvil, así como procesos de recuperación de cuentas en servicios de mensajería como WhatsApp y Telegram.

Debido a ello, las autoridades recomiendan no esperar hasta el último momento para realizar el trámite y verificar directamente con cada operador telefónico los procedimientos habilitados para completar el registro. Con la fecha límite cada vez más cerca, los usuarios que aún no han vinculado su línea tienen menos de un mes para hacerlo y evitar posibles inconvenientes relacionados con la continuidad de su servicio móvil.

TG